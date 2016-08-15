В Москве около 200 человек эвакуированы из полузатопленного транспорта
Московские спасатели эвакуировали около 200 человек из полузатопленных легковых машин, рейсового автобуса и маршрутного такси в нескольких районах Москвы.
Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС. Как сообщает ведомство, река Яуза вышла из берегов на северо-востоке города на Сельскохозяйственной улице, в результате чего несколько автомобилей оказались частично затоплены.
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков
По информации пресс-службы ГИБДД, полиция перекрыла движение на участке 2-го Ростокинского моста через Яузу из-за выхода реки из берегов.
По прогнозам портала "Яндекс.Пробки", сильные ливни могут привести к серьезным затруднениям движения в Москве в вечерние часы понедельника, к 19:00 пробки могут достичь девяти баллов.
На данный момент в "Мосводосток" поступило более 250 заявок о подтоплениях, сообщают в компании, передает Би-би-си.
Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видео затопленных улиц, на которых видны заглохшие автомобили, а также затопленных тоннелей и пешеходных переходов.
При этом в мэрии Москвы сообщают, что аномальные ливни не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города.
В Москве, а также в остальных регионах Центрального федерального округа (кроме Смоленской и Калужской областей) объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с дождями, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
В ведомстве отмечают, что дожди в Москве оказались рекордными для середины августа: предыдущий рекорд с количеством осадков 25,2 мм отмечался в 1887 году.
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