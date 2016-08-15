В столице завтра без осадков, днем температура поднимется до +22°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 августа, в Киеве без осадков, температура воздуха днем +22°.

В Киеве завтра ьез осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +17°.

Читайте также На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди

Ветер западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:48, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Украине столбик термометра поднимется до +29°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

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