В столице завтра без осадков, днем температура поднимется до +22°

19:00, 15 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 августа, в Киеве без осадков, температура воздуха днем +22°.

УНИАН
В Киеве завтра ьез осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +17°.

На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди

Ветер западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:48, а зайдет в 20:14.

Как сообщал УНИАН, 16 августа  в Украине столбик термометра поднимется до +29°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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