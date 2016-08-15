В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 августа

16:12, 15 августа 2016
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Во вторник, 16 августа, в Украине местами град и шквалы 15-20 м/с.

otzyv.ru
В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 августа / otzyv.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"16 августа ночью в Карпатском регионе, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, днем в большей части Украины грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части и в центральных областях днем местами сильные дожди и шквалы 24 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 августа на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м.

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