Завтра в Украине до +29°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Украине столбик термометра поднимется до +29°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +11°, днем +22°. Ветер западный, до 2.9 м/с.
Погода на неделю: в Украине до +34°, практически без осадков
Во Львове 16 августа небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°. Ветер западный, до 4.4 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью +10°, днем +21°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +29°, ветер переменный, легкий.
В Харькове во вторник ливень, температура ночью +14°, днем +23°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +15°, днем +28°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°, ветер переменный, легкий.
На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +14°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°