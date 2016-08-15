Завтра в Украине до +29°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Украине столбик термометра поднимется до +29°, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

В Украине завтра практически без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В Киеве завтра без осадков, ночью +11°, днем +22°. Ветер западный, до 2.9 м/с.

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Во Львове 16 августа небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°. Ветер западный, до 4.4 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью +10°, днем +21°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +29°, ветер переменный, легкий.

В Украине завтра до +29° / УНИАН

В Харькове во вторник ливень, температура ночью +14°, днем +23°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура ночью +15°, днем +28°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Краматорске во вторник облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +14°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

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