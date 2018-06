В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали 4 тысячи человек (фото, видео)

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент лесного хозяйства Калифорнии. Пожар произошел примерно в 209 км на север от Сан-Франциско.

Сейчас тысячам зданий угрожает огонь. Пожар уже уничтожил 10 домов и повредил 100 других зданий.

С огнем борются около 800 пожарных, их работу усложняет сильный ветер и сухая погода.

Firefighters putting up an amazing fight this afternoon in Lower Lake. There are structural losses. #ClaytonFire pic.twitter.com/eZsSzzVTgg