На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди

Сегодня и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +29°, местами пройдут дожди.

На украинских дорогах до +29° / galleryua.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +24°. Во вторник небольшая облачность, температура до +23°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +24°. 16 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +21°… +23°.

По маршруту Киев - Черновцы в Черновицкой области ожидается дождь с грозой, температура +21° … +23°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до +22°.

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