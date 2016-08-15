На украинских дорогах температура поднимется до +29°, местами ожидаются дожди

13:00, 15 августа 2016
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Сегодня и во вторник на дорогах Украины температура поднимется до +29°, местами пройдут дожди. 

galleryua.com
На украинских дорогах до +29° / galleryua.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +23°… +29°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник ожидаются осадки, температура в дороге +18° … +24°. Во вторник небольшая облачность, температура до +23°.

Погода на неделю: в Украине до +34°, практически без осадков

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +24°. 16 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +21°… +23°.

По маршруту Киев - Черновцы в Черновицкой области ожидается дождь с грозой, температура +21° … +23°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до +22°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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