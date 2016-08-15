В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

12:18, 15 августа 2016
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В Москве побит суточный рекорд по осадкам 129-летней давности.

vk.com/ Москва 24
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков / vk.com/ Москва 24

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Гидрометцентр.

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"На станции ВДНХ с начала суток 15 августа отмечено 48 мм - это пока новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий с количеством осадков 25,2 мм отмечался в 1887 году", - сказали в метеослужбе.

Сообщается, что циклон с юго-востока принес много осадков и в другие регионы центральной России. Больше всего досталось Курской и Орловской областям, там за прошедшие сутки выпало около 80 мм осадков, в Белгородской области количество осадков составило 55 мм, что тоже относится к разряду сильных дождей.

Напомним, в результате проливных дождей в Судане погибли 100 человек, тысячи домов разрушены.

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