В Судане в результате наводнений погибли 100 человек

В результате проливных дождей в Судане погибли 100 человек, тысячи домов разрушены.

Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на группы помощи в стране.

Суданское общество Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило, что в воскресенье 25 человек погибли на востоке страны, наводнение разрушило около 8 тыс. домов.

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По данным организации, всего от наводнений погибли не менее 100 человек.

Многие люди были вынуждены покинуть свои дома, поскольку реки вышли из берегов, затапливая целые села. Пострадавшие прятались в самодельных хижинах на склонах холмов.

Напомним, не менее 8 человек погибли в Мьянме из-за наводнения, почти полмиллиона людей были эвакуированы.