В Судане в результате наводнений погибли 100 человек
В результате проливных дождей в Судане погибли 100 человек, тысячи домов разрушены.
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на группы помощи в стране.
Суданское общество Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило, что в воскресенье 25 человек погибли на востоке страны, наводнение разрушило около 8 тыс. домов.
В Луизиане из-за масштабного наводнения эвакуированы тысячи местных жителей
По данным организации, всего от наводнений погибли не менее 100 человек.
Многие люди были вынуждены покинуть свои дома, поскольку реки вышли из берегов, затапливая целые села. Пострадавшие прятались в самодельных хижинах на склонах холмов.
Напомним, не менее 8 человек погибли в Мьянме из-за наводнения, почти полмиллиона людей были эвакуированы.
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