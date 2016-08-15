Погода на неделю: в Украине до +34°, практически без осадков

10:26, 15 августа 2016
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На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +34°.

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На этой неделе в Украине практически без осадков / 7-themes.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +29°.

Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)

Во вторник, 16 августа, в стране ожидается малооблачная погода, в центральных областях пройдут дожди. Температура днем +19°...+30°.

В среду, 17 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +8°...+17°, днем до +32°. 

В четверг на севере ожидаются дожди, ночью +12°...+18°, днем до +32°. 

В пятницу в некоторых областях Украины пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+34°.

В субботу в Украине осадков не ожидается. Температура ночью +15°...+19°, днем до +34°.

В воскресенье в большинстве областей солнечно, температура ночью +15°...+20°, днем до +34°.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
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