Погода на неделю: в Украине до +34°, практически без осадков
На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура поднимется до +34°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +29°.
Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)
Во вторник, 16 августа, в стране ожидается малооблачная погода, в центральных областях пройдут дожди. Температура днем +19°...+30°.
В среду, 17 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +8°...+17°, днем до +32°.
В четверг на севере ожидаются дожди, ночью +12°...+18°, днем до +32°.
В пятницу в некоторых областях Украины пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +25°...+34°.
В субботу в Украине осадков не ожидается. Температура ночью +15°...+19°, днем до +34°.
В воскресенье в большинстве областей солнечно, температура ночью +15°...+20°, днем до +34°.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°