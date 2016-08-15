Из-за наводнения в Мьянме погибли 8 человек

09:32, 15 августа 2016
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Не менее 8 человек погибли в Мьянме из-за наводнения, почти полмиллиона людей были эвакуированы.

Reuters
Reuters

Из-за непрекращающегося с 30 июля ливня в девяти районах Мьянмы начались наводнения, сообщает агентство Anadolu.

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Министерство социального обеспечения страны подтвердило гибель 8 человек. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать более 430 тыс. людей.

Отмечается, что в некоторых регионах уровень воды снижается, но на юге страны масштаб наводнений только увеличивается.

В прошлом году от наводнений в Мьянме погибли почти 100 человек, всего от стихии пострадали около миллиона людей.

Напомним, в США по меньшей мере три человека погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения в штате Луизиана на юге страны.

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