В Киеве сегодня днем температура поднимется до +23°, без осадков

08:30, 15 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник,15 августа, в столице воздух прогреется до +23°, осадков не ожидается.

gloss.ua
В столице сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине днем до +29°, в некоторых регионах пройдут дожди. 

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