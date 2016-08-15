В Киеве сегодня днем температура поднимется до +23°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник,15 августа, в столице воздух прогреется до +23°, осадков не ожидается.

В столице сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине днем до +29°, в некоторых регионах пройдут дожди.

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