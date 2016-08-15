Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 августа, в Украине днем до +29°, в некоторых регионах пройдут дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Геннадий Казакевич

В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Во Львове 15 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +22°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +22°. Ветер западный и северо-западный, до 4.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +22°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +29°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Украине сегодня до +29° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +22°, ветер западный, умеренный.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +25°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.

В Краматорске в понедельник ясно, днем +24°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +26°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

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