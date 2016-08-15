Сегодня в Украине до +29°, в западных областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 августа, в Украине днем до +29°, в некоторых регионах пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.
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Во Львове 15 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +22°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +22°. Ветер западный и северо-западный, до 4.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +22°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +29°, ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +22°, ветер западный, умеренный.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +26°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +25°. Ветер западный и юго-западный, до 6.7 м/с.
В Краматорске в понедельник ясно, днем +24°. Ветер переменный, слабый.
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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +26°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°