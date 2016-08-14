В Луизиане из-за масштабного наводнения эвакуированы тысячи местных жителей
В США по меньшей мере три человека погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения в штате Луизиана на юге страны.
Для эвакуации местных жителей Национальная гвардия и спасательные команды используют вертолеты, передает Русская служба Би-Би-Си.
Проливные дожди начались в Луизиане в пятницу и продолжались все выходные.
Высокая вода в США: стихия набирает обороты, улицы превратились в горные потоки (фото, видео)
Во многих населенных пунктах вода продолжает прибывать. Некоторые жители сообщают, что все вокруг кишит змеями.
Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел в штате чрезвычайное положение, назвав нынешнее наводнение беспрецедентным. Сообщается, что Эдвардса с семьей также пришлось эвакуировать спасателям, после того как вода затопила подвал его дома.
Непогода затронула и соседние с Луизианой штаты Алабама и Миссисипи.
В ряде графств штата Миссисипи власти также объявили чрезвычайное положение.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°