В Луизиане из-за масштабного наводнения эвакуированы тысячи местных жителей

23:56, 14 августа 2016
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В США по меньшей мере три человека погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения в штате Луизиана на юге страны.

REUTERS
REUTERS

Для эвакуации местных жителей Национальная гвардия и спасательные команды используют вертолеты, передает Русская служба Би-Би-Си.

Проливные дожди начались в Луизиане в пятницу и продолжались все выходные.

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Во многих населенных пунктах вода продолжает прибывать. Некоторые жители сообщают, что все вокруг кишит змеями.

REUTERS
REUTERS

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел в штате чрезвычайное положение, назвав нынешнее наводнение беспрецедентным. Сообщается, что Эдвардса с семьей также пришлось эвакуировать спасателям, после того как вода затопила подвал его дома.

Непогода затронула и соседние с Луизианой штаты Алабама и Миссисипи.

В ряде графств штата Миссисипи власти также объявили чрезвычайное положение.

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