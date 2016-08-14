Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В ближайшие дни в южных и восточных регионах страны сохранится высокий уровень пожарной опасности.

В Украине сохраняется риск возникновения пожаров в экосистемах / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«14-19 августа в большинстве южных, Луганской и Донецкой областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - сказано в сообщении.

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Спасатели отмечают, что основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах является выжигание сухой растительности, несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах и на торфяниках, нарушение правил пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает Вас строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках. Ведь масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара зданий, уничтожить линии электропередач, газо - и нефтепроводов, лесные насаждения», - подчеркнули в ГСЧС.