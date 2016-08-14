Наводнение в американском штате Луизиана унесло жизни 3 человек (видео)

09:48, 14 августа 2016
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По меньшей мере три человека погибли в результате масштабного наводнения в американском штате Луизиана.

REUTERS
REUTERS

По данным местных чиновников, серди погибших женщина 30 лет, которая ехала с мужем и матерью, когда их автомобиль был унесло водой, сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

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Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал сильнейшее наводнение "по-настоящему историческим событием", которое не закончится в ближайшее время.

It's not stopping any time soon. #flooding #louisiana #notcool #staysafe

Видео опубликовано Sarah M (@smoran715)

#news #weather #flooding #water #rain

Видео опубликовано Michael Shaffer⚽️ (@m_shaffer94)

Кроме этого, он объявил чрезвычайное положение в штате. Оно остается в силе до 10 сентября.

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