Наводнение в американском штате Луизиана унесло жизни 3 человек (видео)
По меньшей мере три человека погибли в результате масштабного наводнения в американском штате Луизиана.
По данным местных чиновников, серди погибших женщина 30 лет, которая ехала с мужем и матерью, когда их автомобиль был унесло водой, сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.
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Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал сильнейшее наводнение "по-настоящему историческим событием", которое не закончится в ближайшее время.
Кроме этого, он объявил чрезвычайное положение в штате. Оно остается в силе до 10 сентября.
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