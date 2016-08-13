Высокая вода в США: стихия набирает обороты, улицы превратились в горные потоки (фото, видео)

Высокая вода накрыла юго-восток США.

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Менее чем за сутки из-за сильных ливней из берегов вышли десятки рек, говорится в сюжете ТСН.

В воде по самые крыши оказались тысячи домов. Люди выбирались через чердаки. Говорят, надеялись пересидеть непогоду дома, но стихия набирала обороты с невероятной скоростью. Улицы превращались в горные потоки. Вода сквозь щели просачивалась внутрь.

Многих непогода застала прямо в дороге. Спасателям приходилось вытаскивать людей из окон машин. "Я лишь просил их не паниковать. Говорил, что я здесь и помогу выбраться из этого потока воды и спасу", - рассказывает один из чрезвычайников.

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Накануне метеорологи предупреждали о сильных ливнях. Говорили, что может выпасть почти полметра осадков. И масштабов возможной стихии люди не осознали, пока большая вода не добралась до их порога. Как следствие, двое мужчин погибли, судьба еще нескольких неизвестна. Сильный поток сбивал людей с ног и уносил течением.

REUTERS

В Луизиане из берегов вышло сразу несколько рек. Без света оказались сотни городов и поселков. В штате объявлено чрезвычайное положение. Теперь непогода надвигается на соседние штаты Миссисипи и Алабама. Власти просят местных не испытывать судьбу и к стихии готовиться заблаговременно.