Лесной пожар в Испании локализован спустя 9 дней

16:15, 12 августа 2016
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Лесной пожар, который начался 3 августа на испанском острове Пальма, удалось локализовать.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщило региональное правительство, передает ТАСС.

Из-за лесного пожара недалеко от Марселя эвакуировали сотни людей (фоторепортаж)

В результате пожара было выжжено более 4,8 тыс. га леса.

От огня пострадали муниципалитет Эль-Пасо, а также Фуэнкальенте-де-ла-Пальма, Вилья-де-Масо и Лос-Льянос-де-Аридане. С пожаром борются порядка 560 человек, а также авиация.

Напомним, на острове Пальма в среду, 3 августа, начался лесной пожар, в результате которого погиб лесник.

Полиция задержала 27-летнего гражданина Германии, который признался в неумышленном поджоге. По информации испанских СМИ, он пытался сжечь туалетную бумагу.

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