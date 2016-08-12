Лесной пожар в Испании локализован спустя 9 дней
Лесной пожар, который начался 3 августа на испанском острове Пальма, удалось локализовать.
Об этом сообщило региональное правительство, передает ТАСС.
Из-за лесного пожара недалеко от Марселя эвакуировали сотни людей (фоторепортаж)
В результате пожара было выжжено более 4,8 тыс. га леса.
От огня пострадали муниципалитет Эль-Пасо, а также Фуэнкальенте-де-ла-Пальма, Вилья-де-Масо и Лос-Льянос-де-Аридане. С пожаром борются порядка 560 человек, а также авиация.
Напомним, на острове Пальма в среду, 3 августа, начался лесной пожар, в результате которого погиб лесник.
Полиция задержала 27-летнего гражданина Германии, который признался в неумышленном поджоге. По информации испанских СМИ, он пытался сжечь туалетную бумагу.
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