На Сумщине удары молнии привели к пожарам

В четверг, 11 августа, на территории Сумской области наблюдалось резкое ухудшение погодных условий в виде сильного дождя с грозами.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в 19:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: с. Дубовичи Кролевецкого района.

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Как было установлено, загорелась крыша жилого дома. Еще до прибытия пожарных подразделений жители села приступили к укрощению пламени. Из-за сена и утеплителя огонь быстро распространился.

В 20:07 огнеборцы локализовали возгорание на площади 25 кв. м, предотвратив переброску огня на жилые помещении и расположенные рядом летнюю кухню и сарай. А в 20:35 пожар ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания разряд молнии.

По этой же причине произошел пожар хозяйственной постройки в с. Михайловка Бурынского района. Сообщение к спасателям поступило в 22:19.

Как было установлено, на чердаке сарая хранилось сено, поэтому огонь быстро распространился. На помощь хозяйке прибежали соседи, которые стали тушить пожар подручными средствами.

В 22:45 пожарным удалось локализовать пожар на площади 20 кв. м, а в 23:40 - ликвидировать. К тушению привлекалась одна единица спецтехники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, было зафиксировано повреждение линии электросети, что привело к обесточиванию 8 населенных пунктов Недригайловского района. На месте работают аварийные бригады районного подразделения "Сумыоблэнерго".

Напомним, 11 августа в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с, дождь, град), в пяти районах области произошло отключение от электроснабжения 51 населенного пункта и 262 трансформаторных подстанций.