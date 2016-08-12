Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура до +34°
На украинских дорогах температура поднимется до +34°, во многих регионах пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня дожди, температура до +24°. Завтра на этом маршруте без осадков. Температура в субботу +19°...+26°. В воскресенье на одесском направлении без осадков, до +28°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +15°... +21°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +23°. В воскресенье на этом направлении местами ожидаются осадки, температура в дороге +21°...+26°.
На выходных в Украине пройдут дожди, температура до +33° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге +14°...+31°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +15°...+19°. В воскресенье без осадков, до +25°.
На Мариупольском направлении практически без осадков, температура +15°...+34°. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди. В воскресенье малооблачно, до +27°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки. Температура в дороге +15°… +20°. В субботу на этом маршруте малооблачно. В воскресенье без осадков, температура до 26 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°