Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура до +34°

13:00, 12 августа 2016
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На украинских дорогах температура поднимется до +34°, во многих регионах пройдут дожди. 

УНИАН
На дорогах Украины ожидаются дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня дожди, температура до +24°. Завтра на этом маршруте без осадков. Температура в субботу +19°...+26°. В воскресенье на одесском направлении без осадков, до +28°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +15°... +21°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +23°. В воскресенье на этом направлении местами ожидаются осадки, температура в дороге +21°...+26°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге +14°...+31°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +15°...+19°.  В воскресенье без осадков, до +25°.  

На Мариупольском направлении практически без осадков, температура +15°...+34°. Завтра по этому маршруту местами пройдут дожди. В воскресенье малооблачно, до +27°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки. Температура в дороге +15°… +20°. В субботу на этом маршруте малооблачно. В воскресенье без осадков, температура до 26 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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