На выходных в Украине пройдут дожди, температура до +33° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в большинстве областей похолодает, местами пройдут дожди.

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В столице в субботу небольшая облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +19°. В воскресенье без осадков, +14°...+25°.

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Во Львове завтра малооблачно, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье дождь, +12°...+23°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, пройдет дождь.

В Виннице в небольшая облачность, температура воздуха +10°...+21°. В воскресенье до +24°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, температура +15°...+28°.

В Харькове в субботу дождь, температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье +13°...+21°, небольшая облачность.

Прогноз на 13 августа / УНИАН

Пргоноз на 14 августа / УНИАН

В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье малооблачно, температура воздуха +15°...+25°.

В Симферополе завтра без осадков, +13°...+29°. В воскресенье +14°...+27°, солнечо.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +26°.

В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +21°, днем +28°. В воскресенье температура до +24°, пасмурно.

В Северодонецке завтра дождь с грозой, температура ночью +22°, днем +30°. В воскресенье +17°...+24°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +13°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу малооблачно, температура +20°. В воскресенье температура днем +25°, без осадков.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +18°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +11° …+21°.

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В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +26°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +26°, ясно.

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