На выходных в Украине пройдут дожди, температура до +33° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в большинстве областей похолодает, местами пройдут дожди.
В столице в субботу небольшая облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +19°. В воскресенье без осадков, +14°...+25°.
В Украине сегодня до +36°, во многих областях пройдут дожди (карта)
Во Львове завтра малооблачно, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье дождь, +12°...+23°.
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, пройдет дождь.
В Виннице в небольшая облачность, температура воздуха +10°...+21°. В воскресенье до +24°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, температура +15°...+28°.
В Харькове в субботу дождь, температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье +13°...+21°, небольшая облачность.
В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье малооблачно, температура воздуха +15°...+25°.
В Симферополе завтра без осадков, +13°...+29°. В воскресенье +14°...+27°, солнечо.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье будут похожие погодные условия, температура поднимется до +26°.
В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +21°, днем +28°. В воскресенье температура до +24°, пасмурно.
В Северодонецке завтра дождь с грозой, температура ночью +22°, днем +30°. В воскресенье +17°...+24°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу малооблачно, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +13°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу малооблачно, температура +20°. В воскресенье температура днем +25°, без осадков.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +18°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +11° …+21°.
В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +26°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +26°, ясно.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°