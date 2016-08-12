В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

11:20, 12 августа 2016
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В Тихом океане близ Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

Strange sounds
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла / Strange sounds

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает The Guardian.

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Информации о пострадавших или нанесенном ущербе в результате землетрясения на данный момент нет.

Спасатели объявили предупреждение о возможности цунами, которое вскоре было отменено.

Напомним, в конце июля землетрясение магнитудой 7,7 произошло у Северных Марианских островов в Тихом океане.

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