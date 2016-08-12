В Полтавской области из-за непогоды обесточены более полусотни населенных пунктов
Вчера, 11 августа в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с, дождь, град), в пяти районах области произошло отключение от электроснабжения 51 населенного пункта и 262 трансформаторных подстанций.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности в поселке городского типа Великая Багачка в результате шквального ветра было повалено 3 дерева на проезжую часть дороги.
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В Полтаве было повалено 3 дерева. По улице Садовой в результате падения дерева заблокирован выход из жилого дома. По проспекту Первомайскому в результате падения дерева были повалены 2 электроопоры, одна из которых перекрыла проезжую часть дороги. По улице Кагамлика была перекрыта проезжая часть дороги.
В поселке городского типа Козельщина в результате сильного ливня подтоплено 2 частных дома и 2 жилых дома.
На восстановление электроснабжения привлечены 8 аварийных бригад, 8 единиц техники и 24 работника ПАО "Полтаваоблэнерго".
В ликвидации последствий урагана принимали участие 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.
Напомним, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.
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