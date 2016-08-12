В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

09:30, 12 августа 2016
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Сегодня в южных, восточных и большинстве центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с.

УНИАН
В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +17°

"12 августа в большинстве областей Украины грозы, в центральных, Одесской областях и на севере Левобережья местами сильные дожди; днем в южных, восточных и большинстве центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Киеву и области 12 августа ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

ГСЧС призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Напомним, в пятницу, 12 августа, на Киевщине ожидается резкое изменение погодных условий.

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