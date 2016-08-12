Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +17°

08:30, 12 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в столице воздух прогреется до +17°, пройдет дождь. 

blog.drive24.co.uk
В Киеве сегодня пройдет дождь / blog.drive24.co.uk

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +15°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°

Сегодня солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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