В Украине сегодня до +36°, во многих областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

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В столице сегодня дождь, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

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Во Львове 12 августа без осадков, температура воздуха днем +19°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ливень. Температура +20°. Ветер северный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +24°, ветер северный и северо-западный, до 8.9 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня дождь с грозой. Температура днем +33°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Краматорске в пятницу ясно, днем +33°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с.

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