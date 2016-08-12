В Украине сегодня до +36°, во многих областях пройдут дожди (карта)

08:05, 12 августа 2016
2770
0

Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. 

REUTERS
REUTERS

В столице сегодня дождь, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°

Во Львове 12 августа без осадков, температура воздуха днем +19°. Ветер северный и северо-западный, слабый. 

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ливень. Температура +20°. Ветер северный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +24°, ветер северный и северо-западный, до 8.9 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня дождь с грозой. Температура днем +33°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Краматорске в пятницу ясно, днем +33°. Ветер переменный, слабый.

На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей