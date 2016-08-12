В Украине сегодня до +36°, во многих областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
В столице сегодня дождь, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.
На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°
Во Львове 12 августа без осадков, температура воздуха днем +19°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +22°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу ливень. Температура +20°. Ветер северный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +24°, ветер северный и северо-западный, до 8.9 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня дождь с грозой. Температура днем +33°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Краматорске в пятницу ясно, днем +33°. Ветер переменный, слабый.
На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +36°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°