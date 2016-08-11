В Киеве завтра днем до +16°, пройдет дождь

19:00, 11 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 августа, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +16°.

ua-travels.livejournal.com
В Киеве завтра пройдет дождь / ua-travels.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +14°.

На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа

Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:42, а зайдет в 20:22.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Ураине до +36°, во многих регионах пройдут дожди.

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