Завтра во многих областях Украины пройдут дожди, днем температура до +36° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Ураине до +36°, во многих регионах пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +11°, днем +16°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.
На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°
Во Львове 12 августа небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°. Ветер северный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +8°, днем +16°. Ветер северо-западный, до 4.1 м/с.
В Виннице в пятницу ожидается дождь. Температура ночью +8°, днем +20°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +12°, днем +23°, ветер переменный, свежий.
В Харькове в пятницу гроза, температура ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики ясную погодуй. Температура ночью +14°, днем +34°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Симферополе дождь с грозой. Температура ночью +19°, днем +33°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +22°, днем +33°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°, ветер переменный, легкий.
На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +21°, днем +35°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°