Завтра во многих областях Украины пройдут дожди, днем температура до +36° (карта)

18:30, 11 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Ураине до +36°, во многих регионах пройдут дожди.

volynnews.com
Во многих областях завтра пройдут дожди / volynnews.com

В Киеве завтра дождь, ночью +11°, днем +16°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°

Во Львове 12 августа небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°. Ветер северный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +8°, днем +16°. Ветер северо-западный, до 4.1 м/с.

В Виннице в пятницу ожидается дождь. Температура ночью +8°, днем +20°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +12°, днем +23°, ветер переменный, свежий.

УНИАН
Завтра в Украине до +36° / УНИАН

В Харькове в пятницу гроза, температура ночью +17°, днем +31°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики ясную погодуй. Температура ночью +14°, днем +34°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Симферополе дождь с грозой. Температура ночью +19°, днем +33°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +22°, днем +33°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°, ветер переменный, легкий.

На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа

В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +21°, днем +35°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

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