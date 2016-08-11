Из-за наводнения в Нигерии сотни людей остались без крова

В нигерийском городе Мару более 800 человек остались без крыши над головой в результате наводнения

Reuters

Об этом сообщает Daily Post.

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Во время наводнения было разрушено 52 дома, сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный стихией.

Местное метеорологическое агентство просит людей, которые живут вблизи рек, на время покинуть свои дома из-за угрозы новых наводнений. Кроме того, жителей северных регионов страны призывают готовиться в чрезвычайной ситуации.

Напомним, за июль в Китае в результате стихийных бедствий погибли не менее 612 человек.