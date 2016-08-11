Из-за наводнения в Нигерии сотни людей остались без крова
В нигерийском городе Мару более 800 человек остались без крыши над головой в результате наводнения
Об этом сообщает Daily Post.
Из-за проливных дождей в Индии рухнул мост, более 20 человек пропали без вести (видео)
Во время наводнения было разрушено 52 дома, сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный стихией.
Местное метеорологическое агентство просит людей, которые живут вблизи рек, на время покинуть свои дома из-за угрозы новых наводнений. Кроме того, жителей северных регионов страны призывают готовиться в чрезвычайной ситуации.
Напомним, за июль в Китае в результате стихийных бедствий погибли не менее 612 человек.
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