Из-за наводнения в Нигерии сотни людей остались без крова

16:00, 11 августа 2016
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В нигерийском городе Мару более 800 человек остались без крыши над головой в результате наводнения

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Daily Post.

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Во время наводнения было разрушено 52 дома, сейчас местные власти оценивают ущерб, нанесенный стихией.

Местное метеорологическое агентство просит людей, которые живут вблизи рек, на время покинуть свои дома из-за угрозы новых наводнений. Кроме того, жителей северных регионов страны призывают готовиться в чрезвычайной ситуации.

Напомним, за июль в Китае в результате стихийных бедствий погибли не менее 612 человек.

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