В июле в Китае в результате стихийных бедствий погибли 612 человек

14:49, 11 августа 2016
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За июль в Китае в результате стихийных бедствий погибли не менее 612 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщило Министерство гражданской администрации КНР, передает Xinhua.

Тайфун "Миринаэ" обрушился на Китай

В прошлом месяце Китай пережил ряд наводнений, тайфунов и геологических катастроф. Ущерб составляет около 35 млрд долл.

Стихии уничтожили 7,3 га сельскохозяйственных угодий и более 1,5 млн га посевов.

Кроме того, 671 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в стране разрушены 1,8 млн домов.

Напомним, в начале месяца власти китайской провинции Гуйчжоу эвакуировали из опасных районов около 7 тыс. жителей из-за тайфуна "Нида". 

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