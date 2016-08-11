В июле в Китае в результате стихийных бедствий погибли 612 человек

За июль в Китае в результате стихийных бедствий погибли не менее 612 человек.

Reuters

Об этом сообщило Министерство гражданской администрации КНР, передает Xinhua.

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В прошлом месяце Китай пережил ряд наводнений, тайфунов и геологических катастроф. Ущерб составляет около 35 млрд долл.

Стихии уничтожили 7,3 га сельскохозяйственных угодий и более 1,5 млн га посевов.

Кроме того, 671 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в стране разрушены 1,8 млн домов.

Напомним, в начале месяца власти китайской провинции Гуйчжоу эвакуировали из опасных районов около 7 тыс. жителей из-за тайфуна "Нида".