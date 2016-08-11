На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°
Сегодня и в пятницу на украинских дорогах пройдут дожди, температура поднимется до +35°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +31°… +35°. Завтра на этом маршруте температура до +25°, пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород в четверг ожидаются осадки, температура в дороге +12° … +27°. В пятницу небольшая облачность, в Киевской и Житомирской областях пройдут дожди, температура до +21°.
Во многих областях сегодня ожидаются дожди, днем до +36° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, малооблачно. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +34°.
В направлении Харькова сегодня местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +32°. 12 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать дождь, температура +15°… +33°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, температура +18° … +28°. По данному направлению в пятницу местами пройдут доджи, температура до +20°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+23°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +9°
-
Киев+21°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +15°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+23°... +11°
-
Симферополь+28°... +14°
-
Сумы+17°... +5°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+19°... +7°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+23°... +14°
-
Черкассы+22°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+25°... +13°