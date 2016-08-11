На дорогах Украины ожидаются дожди, температура до +35°

Сегодня и в пятницу на украинских дорогах пройдут дожди, температура поднимется до +35°.

На дорогах Украины ожидаются дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +31°… +35°. Завтра на этом маршруте температура до +25°, пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в четверг ожидаются осадки, температура в дороге +12° … +27°. В пятницу небольшая облачность, в Киевской и Житомирской областях пройдут дожди, температура до +21°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +35°, малооблачно. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +34°.

В направлении Харькова сегодня местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +32°. 12 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать дождь, температура +15°… +33°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, температура +18° … +28°. По данному направлению в пятницу местами пройдут доджи, температура до +20°.

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