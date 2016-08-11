На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа

В пятницу, 12 августа, на Киевщине ожидается резкое изменение погодных условий.

На Киевщине ожидается резкое похолодание / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"12 августа на Киевщине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут грозовые дожди, дневная температура снизится до 16-19°", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Укргидрометцентра, 11-12 августа в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

В частности, пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/сек.