На Киевщине ожидается резкое похолодание 12 августа

12:07, 11 августа 2016
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В пятницу, 12 августа, на Киевщине ожидается резкое изменение погодных условий.

УНИАН
На Киевщине ожидается резкое похолодание / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"12 августа на Киевщине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут грозовые дожди, дневная температура снизится до 16-19°", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Укргидрометцентра, 11-12 августа в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

В частности, пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/сек.

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