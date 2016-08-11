Ливень затопил несколько районов Днепропетровщины
Вчера, 10 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) в трех районах Днепропетровской области (Новомосковском - 3, Криничанском - 17 и Софиевском - 2) произошло обесточивание 22 населенных пунктов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В городах Днепр и Кривой Рог из-за замусоренности водосточных систем произошло частичное подтопление отдельных улиц дождевыми потоками, в 23:00 вода с улиц сошла.
Во многих областях сегодня ожидаются дожди, днем до +36° (карта)
В Кривом Роге произошло падение около 17 деревьев, вследствие чего повреждено 2 автомобиля и кровли 2 частных домов.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Аварийные бригады коммунальных служб распилили и убрали деревья.
Напомним, вечером, 10 августа, в Полтаве внезапно начался сильный ветер, потом пошел дождь, а вслед за ним и обильный град.
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