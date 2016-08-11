Ливень затопил несколько районов Днепропетровщины

11:25, 11 августа 2016
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Вчера, 10 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) в трех районах Днепропетровской области (Новомосковском - 3, Криничанском - 17 и Софиевском - 2) произошло обесточивание 22 населенных пунктов.

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Ливень затопил несколько районов Днепропетровщины / 056.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В городах Днепр и Кривой Рог из-за замусоренности водосточных систем произошло частичное подтопление отдельных улиц дождевыми потоками, в 23:00 вода с улиц сошла.

Во многих областях сегодня ожидаются дожди, днем до +36° (карта)

В Кривом Роге произошло падение около 17 деревьев, вследствие чего повреждено 2 автомобиля и кровли 2 частных домов.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Аварийные бригады коммунальных служб распилили и убрали деревья.

Напомним, вечером, 10 августа, в Полтаве внезапно начался сильный ветер, потом пошел дождь, а вслед за ним и обильный град.

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