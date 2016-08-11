В Коннектикуте прошла серия торнадо (фото)

10:29, 11 августа 2016
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В Норт-Хэйвене (штат Коннектикут, США), в среду, 10 августа, пронеслись два торнадо. 

twitter.com @ReneeChmiel
В Коннектикуте прошла серия торнадо / twitter.com @ReneeChmiel

Об этом сообщает The Weather Channel.

Скорость ветра достигала 112 км/ч, в результате повалены деревья и линии электропередач, разрушены несколько домов.

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В Норт-Хэйвене молния попала в трансформатор, оставив тем самым 500 пользователей без электроэнергии.

Полиция города просит жителей не выходить из дома.

Жители города Мидлтаун говорят, что сильные ветер продолжался несколько минут, и по звукам был похож на "взорвавшуюся бомбу".

Напомним, в канадской провинции Манитоба в понедельник, 8 августа, пронеслись три торнадо. В результате перевернулся школьный автобус.

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