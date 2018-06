В Коннектикуте прошла серия торнадо (фото)

Об этом сообщает The Weather Channel.

Скорость ветра достигала 112 км/ч, в результате повалены деревья и линии электропередач, разрушены несколько домов.

В Норт-Хэйвене молния попала в трансформатор, оставив тем самым 500 пользователей без электроэнергии.

Полиция города просит жителей не выходить из дома.

Жители города Мидлтаун говорят, что сильные ветер продолжался несколько минут, и по звукам был похож на "взорвавшуюся бомбу".

Photos arriving from folks across the state.

Reports of a microburst in North Haven, Hamden.

Crews are on it @WTNH pic.twitter.com/jFF4USV7tu