В Коннектикуте прошла серия торнадо (фото)
В Норт-Хэйвене (штат Коннектикут, США), в среду, 10 августа, пронеслись два торнадо.
Об этом сообщает The Weather Channel.
Скорость ветра достигала 112 км/ч, в результате повалены деревья и линии электропередач, разрушены несколько домов.
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В Норт-Хэйвене молния попала в трансформатор, оставив тем самым 500 пользователей без электроэнергии.
Полиция города просит жителей не выходить из дома.
Жители города Мидлтаун говорят, что сильные ветер продолжался несколько минут, и по звукам был похож на "взорвавшуюся бомбу".
Photos arriving from folks across the state.— Scott McDonnell (@ScottMcDonnell_) August 10, 2016
Reports of a microburst in North Haven, Hamden.
Crews are on it @WTNH pic.twitter.com/jFF4USV7tu
Напомним, в канадской провинции Манитоба в понедельник, 8 августа, пронеслись три торнадо. В результате перевернулся школьный автобус.
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