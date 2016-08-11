Из-за лесного пожара недалеко от Марселя эвакуировали сотни людей (фоторепортаж)

09:28, 11 августа 2016
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Во Франции эвакуировали сотни людей из-за лесного пожара.

Reuters
Reuters

Лесной пожар во Франции движется в сторону Марселя, спасателям пришлось эвакуировать местное население, сообщает The Guardian.

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Заместитель мэра Марселя Жюльен Руас назвал масштаб пожара "исключительным" и попросил людей держаться подальше от дорог.

В городах Витроль и Ле-Пенн-Мирабо огонь, который распространяется с большой скоростью, уничтожил несколько домов и около 20 транспортных средств.

С огнем борются 1800 пожарных, на данный момент огонь уничтожил более 2000 га земли.

Напомним, три человека погибли, более тысячи были эвакуированы в результате лесного пожара на португальском острове Мадейра.

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