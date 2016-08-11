Сегодня в Киеве до температура поднимется +31°, без осадков

08:30, 11 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в столице воздух прогреется до +31°, осадков не ожидается.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

На украинских автодорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. 

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