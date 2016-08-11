Во многих областях сегодня ожидаются дожди, днем до +36° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

В большинстве областей сегодня без осадков / ukraina.ucoz.com

В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

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Во Львове 11 августа дождь, температура воздуха днем +16°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +19°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ливень. Температура +23°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +35°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Украине сегодня до +36° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +36°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +35°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

В Краматорске в четверг ясно, днем +33°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.8 м/с.

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