Во многих областях сегодня ожидаются дожди, днем до +36° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине днем до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
На украинских автодорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
Во Львове 11 августа дождь, температура воздуха днем +16°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +19°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ливень. Температура +23°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +35°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +36°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +35°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +33°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.
В Краматорске в четверг ясно, днем +33°. Ветер переменный, легкий.
В Украине ожидается резкое похолодание
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°