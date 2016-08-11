Полтаву накрыл сильный ливень с градом (фото, видео)

04:36, 11 августа 2016
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Вечером, 10 августа, Полтаву накрыл сильный ливень с градом.

Фото: Марина Корсунська / poltava.to
Фото: Марина Корсунская / poltava.to

Об этом сообщает Полтавщина.

Около 21 часа внезапно начался сильный ветер, потом пошел дождь, а вслед за ним и обильный град.

Из-за сильной непогоды в Одессе затопило улицы и повалены деревья (фото, видео)

Фото: Катерина Сьоміна-Романова / poltava.to
Фото: Екатерина Семина-Романова / poltava.to

Как отмечает издание, в отдельных случаях размер льда достигал куриного яйца, при этом, на пике непогоды скорость ветра достигала 20-22 м/сек.

poltava.to
poltava.to

Пользователи соцсетей пишут, что в центре города град достигал размера фасолины или 5-копеечной монеты, а в микрорайоне "Половки" осадки были размером куриного яйца, добавляет издание Коло.

Непогода продолжалась около часа, но за это время улицы Полтавы превратились в реки, некоторым жителям города град повредил машины, побил окна или пластиковую обшивку.

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