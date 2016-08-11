Полтаву накрыл сильный ливень с градом (фото, видео)
Вечером, 10 августа, Полтаву накрыл сильный ливень с градом.
Об этом сообщает Полтавщина.
Около 21 часа внезапно начался сильный ветер, потом пошел дождь, а вслед за ним и обильный град.
Из-за сильной непогоды в Одессе затопило улицы и повалены деревья (фото, видео)
Как отмечает издание, в отдельных случаях размер льда достигал куриного яйца, при этом, на пике непогоды скорость ветра достигала 20-22 м/сек.
Пользователи соцсетей пишут, что в центре города град достигал размера фасолины или 5-копеечной монеты, а в микрорайоне "Половки" осадки были размером куриного яйца, добавляет издание Коло.
Непогода продолжалась около часа, но за это время улицы Полтавы превратились в реки, некоторым жителям города град повредил машины, побил окна или пластиковую обшивку.
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