Полтаву накрыл сильный ливень с градом (фото, видео)

Вечером, 10 августа, Полтаву накрыл сильный ливень с градом.

Фото: Марина Корсунская / poltava.to

Об этом сообщает Полтавщина.

Около 21 часа внезапно начался сильный ветер, потом пошел дождь, а вслед за ним и обильный град.

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Фото: Екатерина Семина-Романова / poltava.to

Как отмечает издание, в отдельных случаях размер льда достигал куриного яйца, при этом, на пике непогоды скорость ветра достигала 20-22 м/сек.

poltava.to

Пользователи соцсетей пишут, что в центре города град достигал размера фасолины или 5-копеечной монеты, а в микрорайоне "Половки" осадки были размером куриного яйца, добавляет издание Коло.

Непогода продолжалась около часа, но за это время улицы Полтавы превратились в реки, некоторым жителям города град повредил машины, побил окна или пластиковую обшивку.