В Киеве завтра до +31°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +31°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +18°.

Читайте также На украинских автодорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 августа, в западных областях похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.