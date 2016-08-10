В Киеве завтра до +31°, осадков не ожидается

19:00, 10 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в столице без осадков, температура воздуха днем +31°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +18°.

На украинских автодорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 августа, в западных областях похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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