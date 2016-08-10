Завтра во многих областях пройдут дожди, на западе Украины похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 августа, в западных областях похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +31°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
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Во Львове 11 августа ожидается ливень, ночью +9°, днем +15°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Виннице в четверг ожидаются осадки. Температура ночью +11°, днем +23°. Ветер южный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +35°, ветер переменный, легкий.
В Харьковев четверг гроза, температура ночью +19°, днем +31°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики ясную погодуй. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +20°, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +33°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°, ветер восточный, легкий.
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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +29°, днем +33°. Ветер восточный и северный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°