Завтра во многих областях пройдут дожди, на западе Украины похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 августа, в западных областях похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

Во многих областяъх завтра пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В Киеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +31°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

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Во Львове 11 августа ожидается ливень, ночью +9°, днем +15°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Виннице в четверг ожидаются осадки. Температура ночью +11°, днем +23°. Ветер южный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +17°, днем +35°, ветер переменный, легкий.

В Украине завтра до +35° / УНИАН

В Харьковев четверг гроза, температура ночью +19°, днем +31°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики ясную погодуй. Температура ночью +21°, днем +34°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +20°, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +33°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°, ветер восточный, легкий.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +29°, днем +33°. Ветер восточный и северный, легкий.

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