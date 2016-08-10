В результате лесных пожаров на Мадейре погибли три человека

16:00, 10 августа 2016
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С острова эвакуировали более тысячи человек.

Reuters
Reuters

Три человека погибли, более тысячи были эвакуированы в результате лесного пожара на португальском острове Мадейра, сообщает The Telegraph.

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В городе Фуншал пожар разрушил несколько зданий, включая один из отелей, где два человека получили травмы.

Во вторник полиция задержала 24-летнего мужчину по подозрению в умышленном поджоге. Примечательно, что у него уже имеется судимость за поджог.

Огонь тушат более 3 тыс. пожарных, но холмы и леса препятствуют их работе.

Напомним, в канадской провинции Новая Шотландия рядом с национальным парком Кеджимкуджик горит 240 га леса.

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