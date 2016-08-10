В Украине ожидается резкое похолодание

14:59, 10 августа 2016
4643
0

В четверг-пятницу в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

фото УНИАН
В Украине ожидается резкое изменение погодных условий / УНИАН

По прогнозам Укргидрометцентра, 11-12 августа в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Украине до +35°, местами дожди с грозами (карта)

В частности, пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с, 11 августа на Закарпатье и Карпатах, 12 августа в центральных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди; начиная с западных областей температура воздуха снизится: ночная - на 3-6°, дневная - на 10-15°.

Напомним, во многих областях 10-11 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей