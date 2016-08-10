В Украине ожидается резкое похолодание

В четверг-пятницу в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

В Украине ожидается резкое изменение погодных условий / УНИАН

По прогнозам Укргидрометцентра, 11-12 августа в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с, 11 августа на Закарпатье и Карпатах, 12 августа в центральных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди; начиная с западных областей температура воздуха снизится: ночная - на 3-6°, дневная - на 10-15°.

Напомним, во многих областях 10-11 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.