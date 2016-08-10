В Канаде пронеслись три разрушительных торнадо (видео)

14:37, 10 августа 2016
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В результате торнадо в провинции Манитоба перевернулся школьный автобус.

cbc.ca
В Канаде пронеслись три разрушительных торнадо / cbc.ca

В канадской провинции Манитоба в понедельник, 8 августа, пронеслись три торнадо. В результате перевернулся школьный автобус, сообщает CBC News.

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Больше всего пострадал населенный пункт Вейвейсикаппо, где проживает коренное население.

Стихия повредила семь жилых домов, в результате чего 50 человек остались без крова.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, на востоке Мексики не менее 49 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных штормом "Эрл".

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