На украинских автодорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди

Сегодня и в четверг на дорогах Украины до +35°, местами ожидаются осадки.

На дорогах Украины температура поднимется до +35° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +29°… +33°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, осадков не ожидается.

На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, во Львовской области возможен дождь, температура в дороге +23° … +30°. В четверг ожидаются осадки, температура до +30°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +34°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +35°.

В направлении Харькова сегодня местами ожидаются грозы. Температура в дороге до +29°. 11 августа путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +29°… +31°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +28° … +30°. По данному направлению в четверг дожди, температура до +30°.

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