На украинских автодорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди
Сегодня и в четверг на дорогах Украины до +35°, местами ожидаются осадки.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +29°… +33°. Завтра на этом маршруте температура до +35°, осадков не ожидается.
На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, во Львовской области возможен дождь, температура в дороге +23° … +30°. В четверг ожидаются осадки, температура до +30°.
Сегодня в Украине до +35°, местами дожди с грозами (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +34°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +35°.
В направлении Харькова сегодня местами ожидаются грозы. Температура в дороге до +29°. 11 августа путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +29°… +31°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +28° … +30°. По данному направлению в четверг дожди, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°