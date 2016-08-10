В Гонконге за три часа произошло 5 тысяч ударов молний

12:19, 10 августа 2016
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Во время грозы в Гонконге зафиксировали 5 тыс. ударов молний.

фото УНИАН
В Гонконге за три часа произошло 5 тыс. ударов молний / УНИАН

Во вторник, 8 августа, в Гонконге зафиксировали почти 5 тыс. ударов молний за три часа, сообщает scmp.com.

В результате ударов молний в Индии погибли 56 человек

Из-за жары и низкого давления в регионе прошли сильные ливни с грозами, местами выпало более 50 мм осадков.

По словам старшего научного сотрудника обсерватории Гонконга, с 11:00 до 13:59 молнии ударили 4884 раза, из них 3242 - с 12:00 до 12:59.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games из-за удара молнии погиб человек.

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