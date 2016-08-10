В Канаде горит 240 га леса

В провинции Новая Шотландия недалеко от национального парка Кеджимкуджик случился пожар.

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В канадской провинции Новая Шотландия рядом с национальным парком Кеджимкуджик горит 240 га леса, сообщает CBC News.

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Во вторник, 9 августа, в регионе было зарегистрировано два лесных пожара. Жителей провинции предупреждают о возможном загрязнении воздуха из-за распространяющегося дыма.

Сейчас площадь пожара составляет 240 га. По информации спасателей, огонь может распространяться со скоростью 25-30 м в минуту.

Напомним, в национальном лесу Сан-Бернардино (Калифорния, США) 7 августа, начался лесной пожар.