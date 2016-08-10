Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Во многих областях 10-11 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По прогнозам Укргидрометцентра, 10-11 августа в большинстве южных, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Житомирской и Киевской (10 августа и во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской) областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"Выжигание сухостоя на сельхозугодьях, неосторожное обращение с огнем, непогашенная спичка, окурок в этот период могут стать причиной масштабных пожаров. Кроме того, огонь может перекинуться на рядом расположенные частные дома, хозяйственные постройки, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения", - говорится в сообщении.
Спасатели просят граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и не провоцировать возгорания в экосистемах.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу;
- разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме связанных с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортным средствам и другим механизмам, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру "101".
Напомним, в Черниговской области установлен самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.
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