Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Во многих областях 10-11 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Reuters

По прогнозам Укргидрометцентра, 10-11 августа в большинстве южных, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Житомирской и Киевской (10 августа и во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской) областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Выжигание сухостоя на сельхозугодьях, неосторожное обращение с огнем, непогашенная спичка, окурок в этот период могут стать причиной масштабных пожаров. Кроме того, огонь может перекинуться на рядом расположенные частные дома, хозяйственные постройки, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения", - говорится в сообщении.

Спасатели просят граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и не провоцировать возгорания в экосистемах.

В течение пожароопасного периода запрещается:

- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу;

- разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме связанных с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

- заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортным средствам и другим механизмам, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;

Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру "101".

Напомним, в Черниговской области установлен самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.