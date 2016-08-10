В Мексике число жертв шторма "Эрл" увеличилось до 49
На востоке Мексики не менее 49 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных штормом "Эрл".
Не менее 49 человек погибли в результате проливных дождей и оползней, вызванных тропическим штормом "Эрл", на востоке Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
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В частности, губернатор штата Пуэбла Рафаэль Морено Валье подтвердил гибель 35 местных жителей. В регионе продолжается поиск пропавших без вести. По оценкам властей, под завалами могут находиться более 30 человек.
В штате Веракрус количество жертв увеличилось до 13, более 1200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Оползни нарушили сообщение с несколькими населенными пунктами. Еще один подросток погиб в штате Идальго.
Напомним, количество жертв наводнений, обрушившихся на Македонию в результате проливных дождей, увеличилось до 22.
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