В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +29°

08:30, 10 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 августа в столице воздух прогреется до +29°, осадков не ожидается.

focus.ua
В Киеве сегодня без осадков / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +32°, без осадков

Сегодня солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Украине днем до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами

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