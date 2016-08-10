В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +29°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 августа в столице воздух прогреется до +29°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Украине днем до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

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