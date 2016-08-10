Сегодня в Украине до +35°, местами дожди с грозами (карта)

08:05, 10 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 августа, в Украине днем до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. 

galleryua.com, viktort
В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, viktort

В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +32°, без осадков

Во Львове 10 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, слабый. 

В Луцке сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +28°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +33°, ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

УНИАН
Сегодня в Украине до +35° / УНИАН

В Харькове гроза. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня пройдет дождь с грозой. Температура днем +35°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.

В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +35°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в среду ясно, днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

Ураган в Одессе повалил полсотни деревьев

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

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