Сегодня в Украине до +35°, местами дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 августа, в Украине днем до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
На дорогах Украины температура поднимется до +32°, без осадков
Во Львове 10 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +28°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +33°, ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.
В Харькове гроза. Температура до +31°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня пройдет дождь с грозой. Температура днем +35°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.
В Днепре солнечная погода. Температура воздуха +35°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.2 м/с.
В Краматорске в среду ясно, днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
Ураган в Одессе повалил полсотни деревьев
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +33°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+23°... +10°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+21°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +11°
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Симферополь+28°... +14°
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Сумы+17°... +5°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+19°... +7°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+23°... +14°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+25°... +13°