В Киеве завтра без осадков, днем до +29°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +29°.

В столице завтра до +29° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +24°.

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Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Украине температура поднимется до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

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