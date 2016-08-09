В Киеве завтра без осадков, днем до +29°

19:00, 9 августа 2016
1273
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +29°.

holy-mozart.livejournal.com
В столице завтра до +29° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +24°.

На дорогах Украины температура поднимется до +32°, без осадков

Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Украине температура поднимется до +35°, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
1.7 м/с
12 %
Лента новостей